Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Олег Маскаев рассказал в интервью «СЭ», как в 1991 году победил Виталия Кличко на первенстве Вооруженных сил СССР.

— Это было в клубе офицеров (в Ташкенте. — Прим. «СЭ»). 1991 год. Первый бой я выиграл у Андрея Аулова — многократного призера чемпионата СССР, он гигант был, очень высокий парень, не меньше Кличко. Даже больше. Я выиграл у него в полуфинале. С ним было тяжело боксировать. И в финале вышел на Виталия. Бой одного раунда не прошел. Я был в ударной форме и морально хорошо готов, такого гиганта прошел. Для меня Кличко был никто в то время. Уже потом Виталий начал выигрывать то там, то здесь, а тогда он еще был проходным соперником. Я прошел его в первом раунде. Два раза попал по нему, сбил его с ног. Рефери Кокошкин даже счет не открывал. Тренер полотенце выбросил, так как понял, что ему там делать со мной нечего. Поэтому бой остановили.

— Бывший тренер Кличко утверждает: Виталию было разрешено боксировать только левой, поскольку правая была травмирована.

— Да, он говорит, что Кличко сломал руку. Как он мог сломать руку, если ни разу не нанес удар? Из угла в угол бегал и два раза сел на задницу. Кокошкин сказал, что я бью открытой перчаткой. Какой открытой перчаткой, когда он на заду сидит? Потом полотенце выкинули, и бой был остановлен. Я тогда был уже неоднократный чемпион Спортивного клуба армии. В очередной раз выиграл в том году. (Михаил Потапов)