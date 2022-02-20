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Сегодня, 14:04

Тищенко оценил шансы Петровского в первом бою в профессиональном боксе

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко заявил, что Марк Петровский, несмотря на молодой возраст для супертяжеловеса, готов к дебюту в профессиональном боксе и покажет все, на что способен, в бою с Коллинсом Ойялом.

«Думаю, что он относится со всей серьезностью к подготовке к этому бою. Уверен, что он достаточно опытный уже боксер и сможет себя подвести к этому испытанию, этому первому бою в профессиональном боксе», — заявил Тищенко РЕН ТВ.

Он выразил уверенность, что 23-летний боксер имеет хорошие шансы в бою с Ойялом и перспективы на профессиональном ринге.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/941786-tishchenko-predrek-petrovskomu-iarkii-debiut-na-professionalnom-ringe
Алексей Тищенко
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