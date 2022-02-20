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Сегодня, 17:34

Трояновский оценил шансы Исмаилова на победу в поединке с Дуродолой

Екатерина Савостина
Корреспондент

Боксер Эдуард Трояновский поделился мнением о предстоящем поединке Магомеда Исмаилова с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Дуродола будет прежде всего чувствовать дистанцию. Он знает, на какой дистанции нужно боксировать, как защищаться, как наносить удары. Не могу сказать, что это же знает Магомед... Бокс — это совсем другое. Там нужна функциональная боксерская выносливость.

Я считаю, что Исмаилов попытается сделать ускорение, сделать акцент на работу первым номером в начале боя и сможет попасть — тогда победит. Если бой затянется в поздние раунды, то я считаю это ему не на руку будет", — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.

Поединок пройдет 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/941863-troianovskii-ismailov-poidet-vpered-i-budet-iskat-svoi-udar
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
Эдуард Трояновский
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