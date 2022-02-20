Трояновский оценил шансы Исмаилова на победу в поединке с Дуродолой

Боксер Эдуард Трояновский поделился мнением о предстоящем поединке Магомеда Исмаилова с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Дуродола будет прежде всего чувствовать дистанцию. Он знает, на какой дистанции нужно боксировать, как защищаться, как наносить удары. Не могу сказать, что это же знает Магомед... Бокс — это совсем другое. Там нужна функциональная боксерская выносливость.

Я считаю, что Исмаилов попытается сделать ускорение, сделать акцент на работу первым номером в начале боя и сможет попасть — тогда победит. Если бой затянется в поздние раунды, то я считаю это ему не на руку будет", — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.

Поединок пройдет 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.