Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:47

Гукасян назвал Петровского фаворитом в поединке с Ойялом

Иван Торопцев
Корреспондент

Боксер Эдгар Гукасян поделился мнением о предстоящем поединке Марка Петровского против Коллинса Ойяла. Бой с Ойялом станет для Петровского дебютным на профессиональном ринге.

«Будет хороший вызов для Марка, показать себя, на что он способен. Ойял очень достойный соперник для первого поединка. Но я считаю Марка все равно фаворитом.

Будет интересный хороший бой. Оба в хороших кондициях. Кто навяжет свой бой, тот и выиграет. Как по мне — 70 на 30 в пользу Марка», — приводит РЕН ТВ слова Гукасяна.

Поединок Петровского и Ойяла состоится 25 февраля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет бой Магомеда Исмаилова и Оланреваджу Дуродолы.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/941735-gukasian-schitaet-petrovskogo-favoritom-v-poedinke-s-oiialom
0
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Вратарь Федотов – главный герой хоккейной сборной России на Играх-2022. Он родился в Финляндии, тренировался со спецназом США и привел сборную России к серебру
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Келл Брук нокаутировал Амира Хана в поединке в Манчестере
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости