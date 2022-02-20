Гукасян назвал Петровского фаворитом в поединке с Ойялом

Боксер Эдгар Гукасян поделился мнением о предстоящем поединке Марка Петровского против Коллинса Ойяла. Бой с Ойялом станет для Петровского дебютным на профессиональном ринге.

«Будет хороший вызов для Марка, показать себя, на что он способен. Ойял очень достойный соперник для первого поединка. Но я считаю Марка все равно фаворитом.



Будет интересный хороший бой. Оба в хороших кондициях. Кто навяжет свой бой, тот и выиграет. Как по мне — 70 на 30 в пользу Марка», — приводит РЕН ТВ слова Гукасяна.

Поединок Петровского и Ойяла состоится 25 февраля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет бой Магомеда Исмаилова и Оланреваджу Дуродолы.

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