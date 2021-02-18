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Тищенко и Мчуну проведут отборочный бой WBC в Екатеринбурге

11:29
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Российский боец Евгений Тищенко проведет следующий бой против южноафриканца Табисо Мчуну. Поединок пройдет 27 марта в Екатеринбурге.

Бой станет отборочным по версии WBC — победитель будет боксировать за титул чемпиона мира. Также на кону будет стоять титул WBC Silver, которым с конца 2019 года владеет Мчуну.

29-летний Тищенко провел восемь боев, одержав во всех победу. На счету 32-летнего Мчуну 22 победы и 5 поражений.

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