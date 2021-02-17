«Артем без труда победит». Рэпер D.masta оценил шансы Тарасова на победу в бою с Кокляевым

Рэпер D.masta (Дмитрий Никитин) дал свой прогноз на бой блогера и бойца ММА Артема Тарасова и тяжелоатлета Михаила Кокляева.

«По поводу боя Артема Тарасова и Михаила Кокляева, я думаю, что у всех тех людей, которые хотя бы немного разбираются в спорте, не должно возникать каких-либо сомнений относительно результата, — цитирует рэпера РЕН ТВ. — Я думаю, что Артем без труда пройдет этого соперника.

Он уже неоднократно показывал, что для него размер не является какой-то значимой преградой в поединке. Я думаю, что его спортивное прошлое, техника, скорость, плюс борцовские навыки сыграют решающую роль. Он пробьет его в стойке, финиширует досрочно».

Бой тяжелоатлета Михаила Кокляева и Артема Тарасова состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.