«Артем без труда победит». Рэпер D.masta оценил шансы Тарасова на победу в бою с Кокляевым
Рэпер D.masta (Дмитрий Никитин) дал свой прогноз на бой блогера и бойца ММА Артема Тарасова и тяжелоатлета Михаила Кокляева.
«По поводу боя Артема Тарасова и Михаила Кокляева, я думаю, что у всех тех людей, которые хотя бы немного разбираются в спорте, не должно возникать каких-либо сомнений относительно результата, — цитирует рэпера РЕН ТВ. — Я думаю, что Артем без труда пройдет этого соперника.
Он уже неоднократно показывал, что для него размер не является какой-то значимой преградой в поединке. Я думаю, что его спортивное прошлое, техника, скорость, плюс борцовские навыки сыграют решающую роль. Он пробьет его в стойке, финиширует досрочно».
Бой тяжелоатлета Михаила Кокляева и Артема Тарасова состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803459-reper-d-masta-otsenil-shansy-tarasova-na-pobedu-v-boiu-s-kokliaevym
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