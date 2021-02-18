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Чудинов и Чилемба провели битву взглядов в Москве

15:26
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Российский боксер Федор Чудинов провел битву взглядов с Айзеком Чилембой из Малави на пресс-конференции в Москве.

Малавийский спортсмен несколько лет тренируется у легендарного боксера Роя Джонса, который также посетит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

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