Чудинов и Чилемба провели битву взглядов в Москве

Российский боксер Федор Чудинов провел битву взглядов с Айзеком Чилембой из Малави на пресс-конференции в Москве.

Малавийский спортсмен несколько лет тренируется у легендарного боксера Роя Джонса, который также посетит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.