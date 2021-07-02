В Челябинске появилось граффити о победе Сергея Ковалева над Энтони Ярдом

В Челябинске, возле арены «Трактор» появилось граффити о победе Сергея Ковалева над Энтони Ярдом, информирует пресс-служба RCC.

Бой в Челябинске — стал первым в профессиональной карьере для челябинского боксера в родном городе.

На шоу от RCC Boxing Promotions Ковалев дрался против британца Энтони Ярда — на кону стоял титул чемпиона мира WBA.

Ковалев забрал первые раунды, потом начал терять преимущество, но в 11-м левым прямым ударом пробил четко в челюсть Ярда — нокаут. Именно этот момент и изображен на граффити.