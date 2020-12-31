Тим Цзю обратился к болельщикам накануне Нового года

Австралийский боксер российского происхождения, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, Тим Цзю на своей странице в Instagram обратился к болельщикам накануне Нового года.

«Хочу обратиться к болельщикам, друзьям и партнерам. Спасибо за поддержку, счастливого вам Нового года! Оставайтесь на связи и дальше, не заскучаете», — подписал публикацию Цзю.

В последнем бою Цзю-младший в первом раунде нокаутировал новозеландца Бовина Моргана в поединке за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе.