Теренс Кроуфорд рассказал, когда состоится реванш с Эрролом Спенсом

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) предполагает, что реванш с Эрролом Спенсом (28-1) состоится до конца года.

«Я думаю, что Эррол — сильный и целеустремленный человек. Я чувствую, что он вернется к работе, вернется более сильным и голодным и постарается исправить то, что ему нужно исправить, чтобы во второй раз бой выглядел по-другому. Это единственное, что я могу сказать. Он дал мне возможность, поэтому будет правильно, если я отдам ему должное. Если будет реванш, то, скорее всего, в конце этого года», — сказал Кроуфорд в интервью Hot 97.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.