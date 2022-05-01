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Сегодня, 18:34

Теофимо Лопес-старший дал прогноз на бой Альвареса и Бивола

Давид Хачатрян
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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) рискует, согласившись подраться с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0).

«Сложный бой для Канело, потому что он поднимается в полутяжелый, — сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу SecondsOut. — Это опасный бой, однако ему все равно. Это и делает Канело таким особенным, он никого не боится. Единственное поражение в карьере он потерпел от одного из лучших в истории — Флойда Мейвезера-младшего. Канело хочет войти в историю, превзойти достижения Флойда. Давайте дождемся боя и посмотрим, что предложит Канело. Склоняюсь к тому, что он все-таки победит. Он побьет Бивола».

Сауль Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Дмитрий Бивол
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