Джейк Пол считает, что его следующий бой будет против Тайсона или Андерсона Сильвы

Блогер и боксер Джейк Пол сообщил, что он до сих пор ищет соперника для своего следующего боя по правилам бокса, который состоится в августе.

«Следующий бой я проведу 13 августа, — сказал Пол в интервью YouTube-каналу SecondsOut. — Соперник пока что неизвестен, потому что никто меня не впечатляет. Я веду серьезные переговоры, рассматриваю варианты с Майком Тайсоном и Андерсоном Сильвой. Вариантов очень много».

Пол в последний раз победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.