Тайсон Фьюри заработал 13 миллионов фунтов стерлингов за 2022 год
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) получил в 2022 году чистую прибыль в размере 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает специализирующийся на финансовой составляющей спортсменов журналист Киран Магуайр в Twitter.
34-летнйи британец увеличил свой банковский счет до 43 миллионов фунтов стерлингов по итогам прошлого года.
Доходы Тайсона Фьюри за 2022 год.
Соцсети журналиста Кирана Магуайра
«Цыганский король» провел в 2022-м два боя: в апреле он нокаутировал в шестом раунде Диллиана Уайта (28-3), а в декабре победил техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору (33-13).
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