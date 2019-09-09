Тайсон Фьюри: «Уложу Усика одной рукой»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказал мнение, что смог бы победить украинца Александра Усика? одной рукой. Последний в октябре дебютирует в тяжелом весе в бою с Тайроном Спонгом.

— Если честно, об Усике не думаю. В моей голове его нет. Скорее всего я бы его победил одной рукой. Другую могут привязать за спиной, — цитирует Фьюри BoxingScene. — Можете даже выбрать, какую из рук, левую или правую.

В любом случае я уложу его с пожеланиями спокойной ночи. Тут не оч ем говорить. Я устал от бокса. Руис, Уайлдер, Джошуа, Усик... Этот список можно бесконечно продолжать. Какое это все имеет значение?