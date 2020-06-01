Тайсон Фьюри: «Мне 31 год, я хочу получить огромный контракт и побить все рекорды»

Британский боксер Тайсон Фьюри подтвердил, что хочет продлить контракт с промоутерской компанией Top Rank.

— Мой контракт заканчивается, но я хочу обновить его, — цитирует Фьюри Boxing Scene со ссылкой на прямой эфир в Instagram. — Мне не хочется уходить после двух оставшихся боев. Мне 31 год, я хочу получить огромный контракт и побить все рекорды, стать британским боксером, который отправится на другой континент и заключит крупнейший контракт в истории.

На счету Фьюри 31 бой за профессиональную карьеру и 30 побед (21 нокаутом).