Кевин Барри: «У Усика не было нормального питания, пока он был в Украине. Слышал, что он похудел»

Бывший тренер чемпиона мира по боксу Джозефа Паркера Кевин Барри в интервью «Спорт-Экспресс» поделился ожиданиями от реванша Александра Усика и Энтони Джошуа.

«У Усика отменный, даже потрясающий джеб. Один из самых высоких бойцовских интеллектов в мировом боксе. Если вы смотрели мои интервью до его боя с Джошуа, я утверждал, что Усик выиграет. Люди говорили, что Джошуа слишком крупный и мощный, что он изобьет Усика, но я так не считал. Александр выбрал прекрасный геймплан, и в сочетании с его стилем это дало результат. Когда они обсуждали немедленный реванш, я был уверен, что он побьет Джошуа еще убедительнее, но сейчас ситуация уже совсем другая. Из-за всех этих событий у него получился перерыв, я знаю, что он не мог тренироваться. Мне сказал это его менеджер Эгис Климас, с которым мы недавно общались в Миннеаполисе. Он сказал, что Усик не тренировался нормально, пока был на Украине. По понятным причинам.

И я также слышал другую информацию, что Усик потерял много веса. Мы помним, что перед подъемом в тяжи он прилично набрал веса. И сейчас — за время, проведенное на Украине, — он растерял значительную часть этого веса. Потому что, понятное дело, у него не было доступа к нормальному питанию, к нужному количеству протеина и калорий, которые необходимо крузервейту, поднявшемуся в тяжелый вес. Поэтому из-за всей этой ситуации с потерей веса у меня есть обеспокоенность. Но что касается техники и навыков, я уверен, что в этом Усик снова будет лучше Джошуа».

Усик победил Джошуа единогласным решением в сентябре прошлого года на турнире в Лондоне.