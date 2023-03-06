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Шакур Стивенсон: «Харрисон победит Цзю. Тим не настолько хорош»

Стивенсон считает, что Харрисон сумеет одолеть Тима Цзю
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (19-0) считает, что Тони Харрисон (29-3) сумеет одолеть обязательного претендента на титулы в первом среднем весе Тима Цзю (21-0).

«Тони Харрисон победит его [Цзю]. Если он не попадется, он должен победить, — сказал Стивенсон Thaboxingvoice. — Я не думаю, что Цзю настолько хорош. Я могу допустить, что этот бой пройдет всю дистанцию. Повторюсь, Тони победит, если не попадется на хороший удар, который выведет его из строя. Любому будет сложно победить Тони Харрисона, когда он в своей лучшей форме».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Тим Цзю
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