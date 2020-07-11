Стивенсон решил отказаться от титула WBO и подняться в весе
11 июля 2020, 19:27
Американский боксер Шакур Стивенсон отказался от своего пояса WBO в полулегком весе. Он перешел во второй полулегкий дивизион, сообщает ESPN.
В активе 23-летнего американца 14 боев, которые завершились в его пользу. Восемь поединков он завершил досрочно.
Стивенсон должен был отстоять свой титул WBO в полулегком весе против колумбийца Мигеля Марриага 14 марта в Нью-Йорке, но вся этот бой был отменен из-за пандемии COVID-19.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...