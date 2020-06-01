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Стало известно, когда пройдет первый турнир по боксу в России после введения ограничений

17:10
Александр Подольский. Фото instagram.com
Александр Подольский. Фото instagram.com
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15 июня в Москве состоится турнир по боксу, который станет первым в России после введения ограничений из-за распространения коронавируса, сообщает «РИА Новости».

В главном поединке встретятся россиянин Харитон Агрба и его соотечественник Александр Подольский за титул WBA International в первом полусреднем весе.

На счету 24-летнего Харитона две победы на профессиональном уровне, у 28-летнего Подольского — 11 побед и одно поражение.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 июня всего зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200601/1572304496.html

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