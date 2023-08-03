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Сегодня, 12:12

Стало известно, что Кроуфорд сказал Спенсу сразу после боя

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) поблагодарил экс-чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-1) за то, что он согласился с ним встретиться.

«Если бы не ты, этого бы никогда не было. Поэтому я ценю тебя. Ты отличный боец, ты это уже знаешь. Я ценю эту встречу», — сказал «Бад» Спенсу на ринге.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Теренс Кроуфорд
Эррол Спенс
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