Тим Цзю станет чемпионом по версии WBO 30 сентября

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) будет лишен титула WBO, когда выйдет на ринг с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2). Об этом сообщила Всемирная боксерская организация.

В свою очередь временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) автоматически станет полноправным чемпионом WBO. Если поединок Чарло и Альвареса сорвется, то Цзю будет объявлен чемпионом WBO раньше 30 сентября. Цзю должен был подраться с Чарло в начале года, но поединок был отменен, так как американец получил травму руки.

Чарло и Альварес проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.