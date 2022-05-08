Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Дмитрий получит самый большой гонорар в карьере», — приводит ТАСС слова представителя команды россиянина.

По данным Sporting News, Бивол должен получить за бой 2 миллиона долларов и 30 процентов от продажи pay-per-view (оплаты за просмотр боя онлайн).

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Бивол нанес Альваресу второе поражение в профессиональной карьере. Первое поражение мексиканец потерпел 8,5 лет назад, в сентябре 2013 года от Флойда Мейвезера.