Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над Альваресом
Российский боксер Дмитрий Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над мексиканцем Саулем Альваресом.
«Дмитрий получит самый большой гонорар в карьере», — приводит ТАСС слова представителя команды россиянина.
По данным Sporting News, Бивол должен получить за бой 2 миллиона долларов и 30 процентов от продажи pay-per-view (оплаты за просмотр боя онлайн).
Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
Бивол нанес Альваресу второе поражение в профессиональной карьере. Первое поражение мексиканец потерпел 8,5 лет назад, в сентябре 2013 года от Флойда Мейвезера.
Источник: https://tass.ru/sport/14574493
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