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Сегодня, 08:59

Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над Альваресом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Бивол.
Фото AFP

Российский боксер Дмитрий Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Дмитрий получит самый большой гонорар в карьере», — приводит ТАСС слова представителя команды россиянина.

По данным Sporting News, Бивол должен получить за бой 2 миллиона долларов и 30 процентов от продажи pay-per-view (оплаты за просмотр боя онлайн).

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Бивол нанес Альваресу второе поражение в профессиональной карьере. Первое поражение мексиканец потерпел 8,5 лет назад, в сентябре 2013 года от Флойда Мейвезера.

Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса. Разгром Альвареса! Бивол зарабатывает легендарность

Источник: https://tass.ru/sport/14574493
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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