Стал известен следующий соперник Кудряшова

Российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет бой против своего соотечественника Руслана Файфера за звание обязательного претендента по линии WBC. Об этом в рамках второго Всероссийского боксерского форума в Калининграде он сообщил РИА Новостям.

— Мой следующий бой пройдет 8 мая в Ростове-на-Дону против Руслана Файфера. Этот поединок будет за элиминатор по линии WBC, и победитель вроде как должен будет драться на конвенции WBC в Санкт-Петербурге, — сказал 34-летний боксер.

В активе экс-обладателя пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Кудряшова 24 победы (23 — нокаутом) при трех поражениях, на счету Файфера (28 лет) 25 побед и одно поражение.