Соперник Мейвезера получил шестимесячную дисквалификацию за потасовку на ринге

Внук известного гангстера и босса преступного клана Гамбино в Нью-Йорке Джон Готти III (2-0) после массовой драки на ринге во время боя с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) получил шестимесячную дисквалификацию от комиссии штата Флориды, в то время как Мейвезер избежал наказания, сообщил инсайдер Майкл Бенсон в Twitter.

Бой Мейвезера и Готти продлился шесть раундов. В моменте рефери призвал бойцов следить за своими словами, после чего Готти вошел с Мейвезером в клинч, прижал его к канатам и рефери остановил бой. После остановки рефери Готти побежал на Мейвезера и попытался его ударить. К этому времени на ринг выбежала команда Мейвезера и встала на защиту боксера.