СМИ: Владимиру Кличко предлагают 80 миллионов долларов за возвращение на ринг

Стриминговая платформа DAZN предлагает украинскому боксеру, бывшему чемпиону мира в тяжелом весе Владимиру Кличко 80 миллионов долларов в случае возвращения на ринг, сообщает Sport Arena.

Таким образом, DAZN увеличила свое предложение, которое ранее равнялось 40 миллионам долларов. Если Кличко даст согласие, контракт будет предусматривать три поединка. Первый бой – против боксера, который входит в топ-10 мировых рейтингов, два остальных - на стадионе "Уэмбли" против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Первый поединок из трех также может состояться на Уэмбли, если соперником украинца будет британец. Вероятно, речь идет о Диллиане Уайте. Согласно условиям контракта, дополнительно Кличко будет иметь процент с продажи телеправ и билетов.

При этом DAZN просит Владимира определиться до конца марта, так как в ином случае будет проблематично организовать три боя за определенный период. Предварительно планировались, что первый поединок украинец может провести 25 мая или 1 июня. Ранее стало известно, что экс-чемпион мира возобновил тренировки.