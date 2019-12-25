СМИ: кубинского боксера застрелили в Майами
20:23
Кубинский боксер Йендрис Родригес Вальдес был застрелен в ходе конфликта на свиноферме в Майами, сообщает El Nuevo Herald.
30-летний боксер получил смертельное ранение в ходе словесной перепалки на ферме, где он работал, забивая и продавая свиней в новогодний сезон.
Последний бой кубинец провел в субботу, 21 декабря, в Майами с Дрю Дуэлли, поединок завершился вничью. Всего на его счету две победы, одна ничья и семь поражений.
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