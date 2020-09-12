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Следующим соперником Харитонова в боксе станет Хэй

01:00
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что уже ведет переговоры о новом боксерском поединке для Сергея Харитонова. 40-летний российский боец ММА в пятницу дебютировал в профессиональном боксе и одержал победу над 47-летним британским ветераном Дэнни Уильямсом.

— Мы уже начали переговоры о следующем бое. Его (Сергея Харитонова) новым соперником станет Дэвид Хэй, — сказал Хрюнов в прямом эфире канала РЕН ТВ после награждения Харитонова.

Также Хрюнов добавил, что этот бой будут организовывать на футбольном стадионе.

Напомним, что Харитонов ранее выступал в боксе на любительском уровне, а далее 20 лет бился в ММА. У него — действующий контракт с Bellator.

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