Шлеменко оценил шансы Гассиева в дебютном бою в супертяжелом весе

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал дебютный бой Мурата Гассиева в супертяжелом весе против Нури Сефери.

«Гассиев довольно хороший боксер, он хорошо себя зарекомендовал выступлениями в России, в том числе против Дениса Лебедева, бьет жестко, бескомпромиссный», — цитирует Шлеменко сайт телеканала РЕН ТВ.

27-летний Гассиев 31 октября в Сочи дебютирует в супертяжелом весе в поединке против Нури Сефери.

Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. В последнем на сегодняшний день бою (21 июля 2018 года) Гассиев единогласным решением судей проиграл Александру Усику.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.