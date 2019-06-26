Сергей Ковалев: "Падал от ударов, как кегли в боулинге"

Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев в интервью "Известиям" признался, что Энтони Ярд опаснее Элейдера Альвареса и Игоря Михалкина.

– Если вспоминать ваших недавних оппонентов: колумбийца Элейдера Альвареса, россиянина Игоря Михалкина, какое место в этом списке занимает Энтони Ярд, с учетом его уровня?

– Считаю, что Ярд опаснее Михалкина и даже Альвареса. Элейдер – не бьющий. Когда я упал в первом поединке с ним – это не был нокаут. Просто я был настолько пуст, что падал от ударов, как кегли от шара в боулинге (речь о бое, который прошел в августе 2018 года, когда Ковалев проиграл техническим нокаутом и потерял титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, в феврале 2019-го состоялся реванш – россиянин победил решением судей и вернул себе пояс WBO). Честно, в том бою я давал себе первые три раунда. Понимал, что если не выиграю в них, то потом шансов уже не будет. Но даже в этих трех раундах я ничего не смог сделать. В четвертом раунде я отдал свои последние силы, по-моему, даже удалось болтануть Альвареса. После этого бой закончился. Даже когда я упал, в силу своего характера, не мог сказать "стоп". Но в тот момент мне было абсолютно без разницы, что происходит вокруг меня. Не было никакой энергии, я был пуст.