Сергей Харитонов: «Хотелось эффектно выиграть бой нокаутом»

Российский боец ММА Сергей Харитонов после победы над Дэнни Уильямсом в главном поединке вечера бокса на турнире лиги WTKF.

— Хотелось эффектно выиграть бой нокаутом. По тактике планировали закончить на 5-м или 6-м раунде поединок, — сказал Харитонов после поединка в эфире телеканала РЕН ТВ.

40-летний Харитонов одержал победу над 47-летним Уильямсом техническим нокаутом во втором раунде.

Харитонов — один из самых опытных бойцов ММА в России. За 20 лет в смешанных единоборствах он дрался в Pride и Strikeforce, сейчас у бойца действующий контракт с Bellator.

Уильямс дебютировал в профессиональном боксе в 1995 году. У него 83 боя, 54 победы (41 — нокаутом) и 28 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Самый значимый из боев британца — 30 июня 2004 года против бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, которого он нокаутировал в четвертом раунде.