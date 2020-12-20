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Сауль Альварес победил Каллума Смита и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA

08:32
Сауль Альварес был близок к досрочной победе. Фото Twitter
Сауль Альварес был близок к досрочной победе. Фото Twitter
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В воскресенье Сауль Альварес единогласным решением судей победил Каллума Смита в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC Diamond во втором среднем весе.

Бой проходил под диктовку Канело, и могу закончится еще в четвертом раунде, когда соперник отправится на настил. Но Смит продолжил бой и смог пройти всю дистанцию. Судейские записки зафиксировали уверенную победу 30-летнего ексиканца — 119-109 (дважды) и 117-111.

Для 30-летнего мексиканца это 53 победа на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничейных исходах.

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