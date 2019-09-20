Сауль Альварес: «В бою с Ковалевым ставлю на кон свою карьеру»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Сауль Альварес рассказал, насколько для него важен поединок против чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева.

— Это большой риск для меня, потому что, Ковалев тяжелее меня, он сильнее меня, он просто больше, — приводит слова Альвареса Boxing Scene. — Ставлю на кон свою карьеру и наследие. Этим поединком мы пытаемся сотворить историю в боксе. Это единственное, чего я хочу. Это будет самый сложный бой в моей карьере.