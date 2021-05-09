Сауль Альварес победил Сондерса и стал чемпионом мира в суперсреднем весе по трем версиям

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Билли Джо Сондерса в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе.

После восьмого раунда поединка угол Сондерса отказался продолжать бой.

На счету 30-летнего Альвареса 56 побед, 1 поражение и 2 ничьи, у 31-летнего Сондерса 30 побед, поражение от Альвареса стало для него первым в карьере.