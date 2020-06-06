Салливан Баррера: «Надеюсь, Ковалев не вернулся к водке»

Кубинец Салливан Баррера с нетерпением ждет бой против россиянина Сергея Ковалева. Поединок должен был состояться 25 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

— Все мое внимание было сосредоточено на Ковалеве, — цитирует BoxingScene Барреру. — После операции чувствую себя переродившимся бойцом, и мне хочется доказать это всему миру своим выступлением против Ковалева. Я знаю, что эта победа могла бы принести мне титульный бой с одним из чемпионов в среднем весе. Надеюсь, что Ковалев не вернулся к водке. Мы все знаем, какое влияние на него оказывает алкоголь. И я надеюсь, что это не является причиной, по которой дату нашего боя до сих пор не перенесли. Хочу этот бой.