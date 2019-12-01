Рой Джонс: «Пусть Хопкинс заплатит мне, тогда я согласен против него выйти»

Бывший чемпиона в четырех весовых категориях Рой Джонс в интервью «СЭ» заявил, что готов провести поединок против Бернарда Хопкинса.

— Люди из Федерации бокса России показали мне видео, где он меня вызывает. Он меня вызвал на бой через видеообращение. Он сказал, что хочет драться со мной. Я ответил: «Конечно, я согласен». Потому что в прошлый раз когда мы дрались, было очень много грязи разной. Конечно же, я хочу еще раз с ним подраться и победить. Почему бы я этого не хотел? Но заплатите мне, это же не бесплатно. Если вы мне не заплатите, я не буду тратить свое время. Бернард, ты проиграл мне, когда мы оба были на пике. Это уже никак не исправить.

— Но они готовы вам заплатить?

— Не знаю. Об этом со мной не говорили. Он говорит, надо сделать бой, но это просто так не работает.

— То есть, реальных переговоров не было?

— Нет. Все что я слышу, это «надо поговорить, надо поговорить». Ничего конкретного я так и не услышал. А раз так, то я даже не обращаю на это внимание. Приходи ко мне и говори сумму. Я послушаю. (Михаил Потапов)

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