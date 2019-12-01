Рой Джонс-младший рассказал, как относится к Джеффу Монсонсу

Чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в интервью «СЭ» рассказал, как относится к Джеффу Монсону.

— У нас есть еще один американец, который получил российской гражданство — это Джеффри Монсон. Он, как вы знаете, — депутат. Это не та деятельность, которой вы думали заняться в будущем?

— Не знаю, мы делаем то, что нам подходит. Я люблю Джеффри Монсона, он мой прекрасный друг, мне нравится, что он делает, это ему подходит. Но у него же еще жена русская. Так что это немного другая история, он тут больше освоился намного. У меня-то американская жена, и я летаю туда-сюда. Так что у меня другая жизнь, и я не уверен, что быть депутатом подойдет мне так же хорошо, как ему. Но в то время как он занимается депутатской работой, я занимаюсь социальной, мы оба приносим пользу, делая то, что нам нравится. Моя работа с фондом «+7» с детьми — это же социальная история. Для меня это очень важно. Я очень хочу приносить пользу детям. (Михаил Потапов)

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