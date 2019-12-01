Знаменитый боксер Рой Джонс-младший в интервью «СЭ» рассказал, как ему живется в России.

— Как часто вы ездите в США?

— Я езжу туда один раз в месяц-два. Я где-то поровну времени провожу там и здесь. Летаю туда-сюда.

— В Москве живете в своей квартире или снимаете?

— Сейчас я у друга живу, а так — да, у меня есть тут своя квартира.

— Когда вы ходите по российским улицам, вас узнают?

— Да! Конечно, сразу же.

— И что обычно говорят?

— Они хотят со мной пообщаться, говорят, что я лучший боксер в истории. Говорят, что я им нравлюсь, и они рады, что я — россиянин. Это интересно. И много еще такого говорят. (Михаил Потапов)

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