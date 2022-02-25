Российский боксер Кодзоев проиграл техническим нокаутом кубинцу Пересу

Российский боксер Рашид Кодзоев проиграл техническим нокаутом кубинцу Ленару Пересу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходит в Москве.

Бой состоялся в первом тяжелом весе до 90,7 кг.

Поединок завершился техническим нокаутом в четвертом раунде, в связи с отказом угла Кодзоева от продолжения боя.

Главным событием турнира станет поединок между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреважду Дуродолой по правилам бокса.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется после 00.00 по московскому времени. Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».