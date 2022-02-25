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25 февраля, 23:40

Российский боксер Кодзоев проиграл техническим нокаутом кубинцу Пересу

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор

Российский боксер Рашид Кодзоев проиграл техническим нокаутом кубинцу Ленару Пересу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходит в Москве.

Бой состоялся в первом тяжелом весе до 90,7 кг.

Поединок завершился техническим нокаутом в четвертом раунде, в связи с отказом угла Кодзоева от продолжения боя.

Главным событием турнира станет поединок между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреважду Дуродолой по правилам бокса.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется после 00.00 по московскому времени. Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Оланреваджу Дуродола. Мага Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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