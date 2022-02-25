Всемирный боксерский совет не будет утверждать поединки на территории России

Всемирный боксерский совет (WBC) не будет утверждать или признавать поединки на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WBC.

«В интересах мира WBC не будет санкционировать любую боксерскую деятельность в России до тех пор, пока ситуация не будет разрешена приемлемым образом. WBC ведет открытые переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы добиться мира», — приводит ТАСС заявление международной организации.