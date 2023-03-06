Штырков допустил бой с Минеевым по боксу в случае победы над Исмаиловым

Российский боец ММА Иван Штырков порассуждал на тему возможного противостояния по правилам бокса с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.

«Бой с Минеевым по боксу? Почему бы и нет? История с боксом приветствуется. Главное, чтобы это было выгодно всем сторонам, которые будут участвовать. Но с Вовой у нас отдельная история, поэтому здесь будем подходить к вопросу больше с морально-этической точки зрения, нежели с точки зрения заработка денег», — сказал Штырков «СЭ» перед боем с Исмаиловым.

Штырков проведет бой по боксу с Магомедом Исмаиловым на турнире RCC Boxing, который состоится 7 марта в Екатеринбурге.