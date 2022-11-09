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Сегодня, 07:30

Российских боксеров изгнали из WBC. Это катастрофа?

Отдел единоборств «СЭ»
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Артур Бетербиев.
Фото Соцсети
Вряд ли большинство пострадавших от этих санкций будут паниковать.

Отношения с российскими боксерами решили прервать уже во второй престижной организации. WBC. Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил об исключении российских, а также белорусских спортсменов из рейтингов.

«Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтингов WBC. Ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории этих двух стран, так же, как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC», — сообщил Сулейман на рейтинговой сессии WBC в Акапулько.

Маурисио Сулейман. Фото Соцсети
Маурисио Сулейман.
Фото Соцсети

Организация перестала санкционировать поединки на территории России не с сегодняшнего дня, а еще с 25 февраля. Кроме того, во Всемирном боксерском совете не стали первыми, кто отрекся от россиян. Ранее это делали в WBA, где из рейтингов исключили всех спортсменов, кроме Дмитрия Бивола, Алексея Егорова и Раджаба Бутаева. Вероятно, всех троих оставили из-за надвигающихся титульников.

В данный момент в топ-15 рейтингов WBC находятся 16 боксеров из России. Это Арсланбек Махмудов, Евгений Романов, Шигабудин Алиев, Руслан Файфер, Алексей Папин, Сергей Ковалев, Евгений Тищенко, Артур Бетербиев, Али Измайлов, Игорь Михалкин, Павел Силягин, Владимир Шишкин, Магомед Курбанов, Александр Беспутин, Раджаб Бутаев и Заур Абдуллаев.

Алексей Папин. Фото Соцсети
Алексей Папин.
Фото Соцсети

Если Бетербиев, Махмудов и Михалкин могут выступать под флагами других стран (Канады и Германии), остальным вряд ли позволят это делать. Возможно, лазейку найдет Сергей Ковалев, который давно живет в США. Остальным придется либо выступать в пока оставшихся открытыми к сотрудничеству с россиянами организациях, либо проводить поединки в России с нерейтинговыми соперниками. Последним, например, занимается Алексей Папин, а в рейтингах IBF и WBO присутствуют Сергей Ковалев (9-й и 3-й соответственно), Али Измайлов (8-й и 11-й) и Владимир Шишкин (9-й и 15-й).

Бокс
Артур Бетербиев
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