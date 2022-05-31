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Сегодня, 11:35

Реванш Усика и Джошуа официально согласован. Бой пройдет в Саудовской Аравии

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа официально согласован
Карен Саркисян
Корреспондент
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Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что матч-реванш между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) и британским боксером Энтони Джошуа (26-2) согласован. Бой состоится в Саудовской Аравии. Предполагаемая дата боя — 23 июля.

«Мы согласовали место проведения поединка. Сейчас работаем над датой, — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV. — Бой состоится в Саудовской Аравии. По дате есть еще вопросы. Мы планируем провести бой 23 июля, однако возможен перенос мероприятия на 1-2 недели, потому что нам нужно время для раскрутки этого поединка. В любом случае бой точно состоится. Обе стороны согласились на все условия».

В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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