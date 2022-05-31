Оскар Де Ла Хойя назвал имя бойца, с которым должен подраться Бивол

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях и промоутер Оскар Де Ла Хойя (39-6) считает, что следующим противником чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) должен стать бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0)

«Рамирес должен быть следующим, — отметил Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу SecondsOut. — Сейчас мы ждем, когда WBA объявит об этом поединке. Рамирес очень долго ждет этого боя. Пришла пора. У Рамиреса и Бивола получился бы шикарный поединок. Это будет не просто бой, это будет месть за Канело. Как только WBA санкционируют бой, мы начнем действовать. Бой Рамиреса и Бивола может сделать их суперзвездами. Они могут закатить лучший поединок года, так как оба являются панчерами, природными полутяжами, оба хорошо двигаются на ногах и часто атакуют».

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Хильберто Рамирес нокаутировал в четвертом раунде первого номера рейтинга Доминика Безеля (32-3) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе. Бой прошел 14 мая в Toyota Arena в Онтэрио, США.