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Райан Гарсия может провести бой с Пакьяо

00:32
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Американский боксер Райан Гарсия может встретиться в поединке с филиппинцем Мэнни Пакьяо, сообщает Yahoo Sports.

По сведениям источника, бойцы согласились провести бой в полусреднем весе, однако для этого необходимо найти финансирование. При этом ранее 22-летний американец заявил, что поединок будет не выставочным, а полноценным и с 12 раундами.

В начале 2021 года Гарсия нокаутировал британца Люка Кэмпбелла и завоевал временный титул WBC в легком весе. На его счету 21 победа и ноль поражений.

41-летний филиппинец провел 71 поединок в профессиональном боксе, в которых одержал 62 победы и потерпел 7 поражений.

Дополнительная информация:

https://sports.yahoo.com/manny-pacquiao-ryan-garcia-edge-closer-to-welterweight-boxing-match-203231554.html?guccounter=1

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