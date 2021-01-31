Райан Гарсия может провести бой с Пакьяо

Американский боксер Райан Гарсия может встретиться в поединке с филиппинцем Мэнни Пакьяо, сообщает Yahoo Sports.

По сведениям источника, бойцы согласились провести бой в полусреднем весе, однако для этого необходимо найти финансирование. При этом ранее 22-летний американец заявил, что поединок будет не выставочным, а полноценным и с 12 раундами.

В начале 2021 года Гарсия нокаутировал британца Люка Кэмпбелла и завоевал временный титул WBC в легком весе. На его счету 21 победа и ноль поражений.

41-летний филиппинец провел 71 поединок в профессиональном боксе, в которых одержал 62 победы и потерпел 7 поражений.