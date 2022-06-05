Андре Уорд прокомментировал победу Девина Хейни над Камбососом

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд (32-0) заявил, что, несмотря на неоднозначный стиль ведения бокса нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0), никто еще не смог переиграть такой стиль.

«Мои поздравления абсолютному чемпиону Девину Хэйни! Парень прошел сложный путь, чтобы получить это звание. Сегодня одержали верх два боксера, — Девин Хэйни и Стивен Фултон — чьи стили большинство людей презирают. Однако они доказали, что эти стили никому не по зубам. Боксеры высочайшего уровня делают то, что получается у них лучше всего».

Хейни победил Джорда Камбососа (20-1) со счетом 116-112, 116-112 и 118-110 и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся 5-го июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.