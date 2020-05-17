«Просто подошел и ударил его». Майк Тайсон рассказал о своей драке в тюрьме

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о том, как однажды подрался в тюрьме. Тайсон имеет три судимости, во время первой он отсидел три года, во время второй — 3,5 месяца, а в 2008 году провел сутки в тюрьме.

— Только один раз у меня была драка, — цитирует TalkSport Тайсона. — Кто-то что-то сказал, я просто подошел и ударил его. Мы долгое время были взаперти, я был раздражен, и я подошел и ударил его. Мы были взаперти и не могли сходить в спортзал. Я был расстроен и раздавлен.