«Простите вы нас, ветераны!» Ломаченко поздравил с Днем Победы
15:37
Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram поздравления с Днем Победы. Вмдео он сопроводил стихотворением Артура Кенчешаова «Простите вы нас, ветераны!»
Ранее Ломаченко попал в базу данных сайта «Миротворец». На этом сайте собирается информация о «врагах Украины».
Спортсмен снялся в документальном фильме о вере и церкви, размещенном на YouTube-канале «Корсунская пустынь».