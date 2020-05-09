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«Простите вы нас, ветераны!» Ломаченко поздравил с Днем Победы

15:37
Василий Ломаченко. Фото Instagram.
Василий Ломаченко. Фото Instagram.
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Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram поздравления с Днем Победы. Вмдео он сопроводил стихотворением Артура Кенчешаова «Простите вы нас, ветераны!»

Ранее Ломаченко попал в базу данных сайта «Миротворец». На этом сайте собирается информация о «врагах Украины».

Спортсмен снялся в документальном фильме о вере и церкви, размещенном на YouTube-канале «Корсунская пустынь».

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