Промоутер Усика: «Фьюри получит от саудовцев предложение о бое с Усиком в декабре»

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), заявил, что промоутерская компания Skills Challenge Entertainment, с которой Усик недавно подписал соглашение, сделает окончательное предложение чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0) об объединительном бое в супертяжелом весе.

«По моим сведениям, команда Фьюри очень скоро получит официальное письменное предложение [о бое с Усиком], — отметил Красюк в интервью iFL TV. — И только им решать, принять его или отказаться, потому что мы сделали все возможное, чтобы бой состоялся. Теперь слово за ними.?

Если он примет предложение, то у него будет большой бой, самый большой в его карьере. Но если ты колеблешься, или пытаешься что-то выторговать, или пытаешься увильнуть, то это показывает, что ты несерьезен, и ты должен отказаться от пояса и свалить, не на месяц или на неделю, как это обычно бывает, а, возможно, навсегда».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.