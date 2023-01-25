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Промоутер Цзю: «Тим готов захватить мир»

Промоутер Роуз считает, что Тим Цзю готов стать чемпионом мира
Давид Хачатрян
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Генеральный директор No Limit Boxing Джордж Роуз заявил, что обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) готов стать чемпионом мира.

«Я посетил его в США во время тренировочного лагеря. Поверьте мне, он готов захватить мир, — приводит слова Роуза Boxing Scene. — Он в лучшей форме в своей жизни. Впервые с 2021 года будет драться дома, он голоден как никогда. Это будет адское зрелище.

Тем не менее Тим понимает, что легкой прогулки по парку не будет. Перед ним очень-очень опасный боец. Харрисон — единственный, кто побеждал неоспоримого чемпиона Джермелла Чарло, так что он рискует.

Трудно поверить, что прошло уже два десятилетия с тех пор, как фанаты были свидетелями чемпионства Цзю. Но ждать осталось недолго. В ближайшее время мы объявим город и арену, где пройдет это грандиозное событие».

Цзю и Тони Харрисон (29-3) встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.
 

Бокс
Тим Цзю
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