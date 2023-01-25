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Сегодня, 11:15

Энтони Джошуа проведет бой против Джермена Франклина 1 апреля

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) встретится с американским боксером Джерменом Франклином (21-1) 1 апреля на стадионе «O2» в Лондоне, Великобритания, сообщает Sky Sports. Стороны находятся на финальной стадии заключения сделки.

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Франклин проиграл впервые в карьере 26 ноября 2022-го. Он потерпел поражение от Диллиана Уайта (29-3) решением большинства судей (116-112, 116-112, 115-115).

Бокс
Энтони Джошуа
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